Burkina Faso: Agression d'un individu par les Koglwéogo - Makognadougou au bord de l'implosion

Et depuis, la tension ne cesse de monter dans la zone avec des risques réels d'affrontements entre dozos et koglwéogo. « Nous sommes venus simplement demander au chef de canton de nous autoriser à prendre nos responsabilités. Il n'appartient pas aux koglweogo de faire la loi dans cette région. Ce crime ne restera pas impuni », a martelé Ali Konaté. Et la proposition du chef de canton de prendre à témoins les autorités locales (gouverneur, police, gendarmerie, armée) avant d'agir ne semblait pas être du goût des dozos. Lesquels ne cachaient pas leur détermination à en découdre et dans l'immédiat avec les kolgwéogo. Une chose est sûre, Makognadougou est presqu'au bord de l'implosion. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions.

