Cameroun: Hugo Broos - « Nous allons tout faire pour arriver le plus loin possible »

interview

Dans quelles conditions avez-vous sélectionné la liste des 23 joueurs pour la CAN 2017 ?

Prendre des décisions comme j'ai dû le faire, ces derniers jours, est la partie la plus difficile pour un coach. Vous avez beaucoup d'options et vous devez choisir la meilleure. Quand est-ce qu'on va savoir que c'est la meilleure ?

Dans quatre semaines. Lorsqu'on fait des choix, il y en a toujours qui sont d'accord et d'autres pas. On peut discuter autour d'une liste de joueurs. Ce que je demande, c'est de respecter mon choix. Je n'ai pas de problème si on critique mes choix. Mais j'en ai on ne le fait pas de façon cor- recte. (... ) C'est un groupe assez jeune avec des joueurs locaux. Certains étaient encore dans le championnat camerounais, il y a six mois. Il y a des nouveaux joueurs qu'on a été chercher durant les mois précédents et qui méritent de jouer la CAN.

Qu'est-ce qui explique les nombreuses défections au sein de la sélection ?

J'ai d'abord fait une présélection de 35 joueurs. Je l'ai fait car après le match contre la Zambie, j'avais entendu des rumeurs de joueurs qui préféraient rester dans leurs clubs. Je les ai tous appelés et j'ai chaque fois eu la confirmation qu'ils préféraient rester en club. Je les ai quand même pris dans la présélection.

Après, je leur ai retéléphoné et j'ai de nouveau reçu la confirmation qu'ils privilégiaient leurs clubs. J'entends que j'ai trahi les joueurs mais j'ai seulement communiqué que sept joueurs préféraient rester en club. Je dois dire la vérité. Nous avons tout fait pour les convaincre de venir car ce sont des joueurs de qualité. Mais la plus mauvaise chose qu'on puisse faire est de forcer les joueurs. On doit respecter leur décision. C'est leur responsabilité (... )

Quelles ambitions avez-vous avec cette sélection lors de la CAN 2017 ?

Nous allons tout faire pour arriver le plus loin possible. Mais même si on a l'intention d'atteindre un certain but, à certains moments, il faut avoir un peu de chance. Ce que je vais exiger de mon équipe, c'est qu'elle aille jusqu'au bout. Nous avons eu le bon exemple de la sélection féminine il y a un mois.

Elle n'a pas gagné la finale, mais elle a été la meilleure équipe du tournoi. Nous devons montrer le même enthousiasme, la même volonté (... ) Je suis heureux de vivre cette compétition. Il ne faut pas commencer avec le sentiment que le Gabon et le Cameroun vont se qualifier dans le groupe A. Je ne vais pas accepter qu'on soit éliminé au 1er tour.