Cameroun: L'opposition critique des vœux présidentiels «déconnectés de la réalité du pays, un concentré de mensonge»

Pour beaucoup d'acteurs politiques, Paul Biya a été incapable d'endosser sa responsabilité comme président, il est tout simplement un mauvais commentateur de l'actualité politique dont il est le principal chef d'orchestre. Vivement l'alternance afin que le Cameroun n'ait plus à vivre un tel cortège de platitudes et de déclarations en total décalage avec la réalité du pays et les souffrances des camerounais qu'il a contribué à construire pendant 34 ans.

Madame Ondoa Biwolé rappelle au Chef de l'Etat qu'il parle d'inertie depuis 10 ans ! « Plus de 10 ans après, on en est toujours à indexer ce fléau, c'est inquiétant. Un corps ou une nation inerte est une nation sans "vie" sans "énergie". L'illusion d'énergie entretenue par la corruption nous laisse croire que le système vit, hélas comme vous le relevez, l'inertie va paralyser à terme notre développement. »

Jean-Michel Nitcheu abonde dans le même sens, il dit dans un texte rendu public et repris par de nombreux médias locaux que « nous avons assisté à un discours-fiction sur fond d'autoritarisme. Paul Biya achève le député du SDF a fini par brandir des chiffres surréalistes, qu'il a des mauvais rapports avec la statistique et surtout qu'il est frappé d'amnésie.

Il conclut en disant que le Chef de l'Etat « a joué au marchand de sable de « Bonne Nuit les Petits », ignorant le message que lui envoie la base, oubliant d'appeler au rassembler et de proposer une ligne de sortie de crise à un peuple divisé et qui rentre dans un nouveau cycle d'ajustement structurel !

