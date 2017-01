Sénégal: Bathélémy DIAS et Cie interdits d'accès à la maison du PS

Bathélémy DIAS ne s'est pas arrêté à cette dernière affaire. DIAS-fils a également rappelé qu'ils avaient déposé une plainte contre le secrétaire-général de leur parti et qu'ils attendaient toujours que celle-ci soit diligentée comme c'est le cas avec la plainte déposée par Ousmane Tanor DIENG et Cie.

Malgré les nombreuses tentatives de conciliabules, rien n'y fait. Mais c'était sans compter sur la détermination de Bathélémy DIAS et Cie qui ont tout de même glissé quelques mots aux journalistes. Et c'était pour laver à grande eau le maire de Médina Bamba FALL dont le retour de Parquet a valu une première nuit en prison.

Après le face-à-face raté entre le procureur de la République et les auteurs présumés du saccage de la maison du PS, le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et ses camarades ont voulu faire face à la presse. Malheureusement pour eux, les portes de la maison du Parti socialiste qu'ils avaient choisie pour rencontrer les journalistes leur ont été fermées.

