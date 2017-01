Sénégal: Barthélémy DIAS - « si Bamba FALL et Cie sont placés sous mandat de dépôt, d'autres vont suivre»

Ne s'arrêtant pas à cette observation, le responsable socialiste pense que Bamba FALL et ne sont en rien mêlés au saccage de la maison du PS. «Nos camarades sont injustement détenus pour des raisons politiques. Bamba FALL n'est pas un criminel. Il n'est pas un bandit et n'a jamais fait l'objet d'une plainte pour tentative d'assassinat », soutient Barthélémy DIAS. Qui avertit : « si Bamba FALL et Cie sont placés sous mandat de dépôt, je peux vous garantir que d'autres vont suivre»

« le problème n'est pas encore terminé. Ce combat n'est pas un combat de violence mais un combat où nous devons montrer qu'on est responsable et très engagé. Si le fait de dire que Khalifa SALL est notre président dérange, on va continuer de déranger », martèle le député.

