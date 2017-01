Madagascar: Des foroches à Majunga - Cinq adolescents arrêtés par la police nationale

Ces jeunes foroches n'hésitent pas à lancer des pierres et à utiliser des armes tranchantes. La violence qu'ils provoquent peut être sanglante et le cycle de représailles qui a lieu n'a pas de fin. Le nombre de victimes de leurs actes augmente de jour en jour.

Armés de couteaux et de sabres, ils peuvent tuer et ils font leur basse besogne aussi bien dans les ruelles que dans le centre ville.

Selon la police nationale à Majunga, un groupe de foroches est composé d'une vingtaine de jeunes, de sexe masculin. Ecumant plusieurs quartiers de Mahajanga, notamment Mahavoky Avaratra et Atsimo, ils sèment la terreur et portent atteinte à la sécurité publique.

