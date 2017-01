Sénégal: Mise en œuvre des projets - Macky SALL veut une accélération de la cadence

Rappelant par ailleurs au Gouvernement la place fondamentale de la culture dans le Plan Sénégal Emergent, ajoute la même source, le Président de la République félicite le Ministre de la Culture et de la Communication, le Maire de Kolda et l'ensemble des participants à la 9ème édition du Festival National des Arts et de la Culture (FESNAC) et magnifie l'authenticité de l'art sénégalais, la créativité de nos artistes, qui participent à l'épanouissement de nos populations ainsi qu'au rayonnement international du Sénégal.

Même s'il a loué les performances du travail gouvernemental pour les résultats économiques et sociaux notables obtenus en 2016, le chef n'est pas moins rassasié. Ainsi, en vue de les amplifier durant l'exercice 2017, le président de la République a demandé au Gouvernement d'accélérer le rythme de mise en œuvre des projets et programmes du Plan du Sénégal Emergent, en accordant une priorité particulière à la consolidation de la décentralisation, à la modernisation de l'Administration, à l'amélioration de l'environnement des affaires, au développement des PME/PMI.

