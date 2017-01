Madagascar: Décentralisation des actions RSE - Un modèle réussi pour Guanomad

Guanomad, une entreprise leader dans le domaine de la production d'engrais biologiques à base de guanos, est l'initiateur de la décentralisation des actions de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) à Madagascar.

Pour ce faire, elle a créé depuis l'an dernier l'association « Ho Maitso ny Tontolo » au niveau régional afin de promouvoir les actions ou les projets en matière de RSE de la société et qui contribuent au développement durable du pays.

Et avant tout, cette association se charge d'identifier les besoins basiques prioritaires et spécifiques de chaque région d'implantation.

Ses domaines d'intervention sont notamment la santé, l'éducation, le développement rural, la promotion de l'enfance et de la jeunesse ainsi que la protection de l'environnement.

« La décentralisation des actions de RSE est un modèle réussi pour Guanomad. De nombreuses activités ont été réalisées dans les cinq premières antennes régionales de l'association « Ho Maitso ny Tontolo » de l'entreprise », a évoqué Erick Rajaonary, le PDG du groupe Guanomad, qui plus est le président national de l'association.

Bilan. Avec les interventions en cas d'urgence ou en temps de crise, d'autres actions ont été menées suivant les besoins de la population locale. « L'approche « bottom-up » littéralement de bas vers le haut anime la mobilisation de l'association. En fait, l'écoute, la réponse aux attentes et la méthode participative sont primordiales pour nous », a-t-il poursuivi.

Et parlant du bilan de cette décentralisation des actions RSE de Guanomad par l'association « Ho Maitso ny Tontolo » dans ces cinq régions d'implantation, l'année 2016 a été une année fructueuse. A titre d'illustration, plus de 500 bénéficiaires par région incluant des enfants ainsi que des adultes ont bénéficié de ses œuvres de bienfaisance.

En outre, un reboisement de 4 500 jeunes plants d'arbres d'Acacia et d'Eucalyptus a été effectué à Sambava. Cela s'est poursuivi par la participation citoyenne de l'entreprise à travers la donation de produits de première nécessité auprès de plus de 300 personnes âgées et vulnérables durant la période de la fête nationale au niveau de la grande ville de Vohémar.

Ce n'est pas tout ! Il y a eu également une contribution à la réalisation des interventions chirurgicales auprès des personnes atteintes d'infirmités faciales, et ce, en partenariat avec l'ONG OP Smile.

Et à l'occasion des fêtes de fin d'année 2016, l'ONG Masoandro Mody, un centre d'accueil des personnes atteintes d'Alzheimer de Mahazoarivo, le « fokontany » Namontana , les élèves de l'EPP Bagdad de Tsiroanomandidy et ceux des deux EPP Est Ivohitra et Ambohimena de la ville d'Antsirabe ont été les bénéficiaires des actions RSE décentralisées de Guanomad.

Pluridisciplinarité. Rappelons que l'association « Ho Maitso ny Tontolo », ayant son siège à Analamanga, est déjà implantée dans la région de SAVA comportant deux antennes, à Sambava et à Vohémar. Une antenne régionale est opérationnelle dans la région de Bongolava et deux autres antennes dans la région d'Atsinanana et dans la région de Vakinankaratra.

Actuellement l'association compte plus de centaines de membres. Sa réussite se repose sur la pluridisciplinarité de ses membres qui interviennent d'une manière volontaire. On peut citer entre autres, des économistes, des juristes, des spécialistes en sciences humaines ou encore des forestiers.

Le PDG du groupe Guanomad a réitéré que l'objectif de la décentralisation des actions RSE de l'entreprise est de rechercher en plus d'une performance financière, une performance sociale et environnementale.

Il s'agit notamment du partage et le développement d'autrui ainsi que la protection de l'environnement et l'introduction du développement durable dans la vision de tous. Bas du formulaire

Partenariats. Par ailleurs, la création d'un partenariat avec d'autres associations a fait l'efficience des actions RSE décentralisées de Guanomad.

En tant que mécène à travers l'association « Ho Maitso ny Tontolo », l'entreprise a su marquer ses emprunts en tant que membre de la société civile. Actuellement, elle compte parmi ses partenaires la Fondation Telma et l'ONG France Volontaire pour la bourse aux projets.

Le partenariat avec l'ONG « Opération Smile » pour ses campagnes biannuelles de soins pour les personnes atteintes d'infirmités faciales, n'est pas en reste.

Il y a également le partenariat avec la fondation Education Plus pour la formation et l'aménagement du jardin potager afin d'approvisionner la cantine de l'orphelinat des Paulins sis à Ankadivato ainsi qu'avec la Jeune Chambre Internationale à travers le projet « Unite for Education » pour la promotion de l'éducation pour tous.

Dans la même foulée, l'entreprise a également entamé des partenariats publics et privés avec des Centres Hospitaliers Universitaires d'Antananarivo pour l'aménagement de son espace vert, entre autres, sans oublier son intégration dans la plateforme du Secteur Privé pour l'Humanitaire.

« Très prochainement, les actions sociales et sociétales de l'entreprise ne se limiteront pas sur ces réalisations, une ouverture sur de nouveaux horizons socio-humanitaires et environnementaux ainsi que l'extension des actions de l'association « Ho Maitso ny Tontolo » sur d'autres régions sont encore des défis à relever pour cette nouvelle année 2017 », a conclu Erick Rajaonary.