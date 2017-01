Madagascar: Conseil de gouvernement - Manque de transparence !

Nouvelle année, mais ancienne pratique. C'est le cas du conseil de gouvernement dont les communiqués sont immuables.

La forme reste la même car après l'adoption de textes réglementaires, il y a les sempiternelles communications verbales.

Pas de changement non plus sur le fond. C'est toujours le manque de transparence puisque le communiqué se limite à une énumération parfois fastidieuse pour ne pas dire barbante des textes et/ou des communications en question.

Pour ne citer que le projet de décret habilitant le ministre des Finances et du Budget à émettre une garantie au nom de l'Etat Malagasy dans le contrat de location de deux appareils ATR72-500 et ATR 72-212A par la compagnie Air Madagascar au profit de la société Assets 13 Limited.

Pas de détails sur le contrat de locations et sur la qualité de ceux qui vont le signer au nom de la compagnie aérienne malgache. Aucune information non plus sur le choix de la société de location des deux appareils.

Abus. Le conseil de gouvernement d'avant-hier reste également avare de précisions sur la communication verbale relative au mode de passation des marchés de travaux d'urgence. Est-ce une procédure dérogatoire aux dispositions relatives à la passation de marchés publics ?

En tout cas, cela pourrait être une porte ouverte aux abus et devenir des marchés de gré à gré déguisés si le texte ne définit pas clairement ce qu'on entend par travaux d'urgence. Une absence de redevabilité des gouvernants envers les gouvernés.

Mesures. Aucun détail non plus sur le projet de décret portant réforme de l'Office National de l'Emploi et de la Formation (ONEF) et révisant sa mission, son organisation et son fonctionnement.

Qu'est-ce qui a été révisé par rapport à l'ancien texte réglementaire ? Même interrogation concernant le projet de décret modifiant le décret n°2014-1587 du 07 octobre 2014 et portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la constitution de stock et de l'utilisation des sachets et des sacs plastiques sur le territoire national malagasy.

Les modifications se traduisent-elles par des mesures moins strictes ou plus sévères ? Les marchands et les consommateurs ont intérêt à le savoir pour ne pas être pris la main dans le ... sac.