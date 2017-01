Cameroun: L'ONU et ses partenaires ont besoin de 310 millions de dollars pour aider les communautés touchées par la crise

Les agences des Nations Unies, le gouvernement camerounais et les organisations non gouvernementales partenaires ont lancé mardi un plan d'intervention de 310 millions de dollars pour fournir en 2017 une assistance vitale à 1,2 million de personnes dans les régions du nord et de l'est du Cameroun.

Le plan prévoit de couvrir les besoins immédiats des personnes les plus vulnérables. Il met également l'accent sur l'action complémentaire et la coopération avec le gouvernement et les partenaires au développement.

«Le Cameroun continue de faire face à une crise complexe qui affecte profondément la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes», a déclaré la Coordonnatrice résidente et humanitaire de l'ONU au Cameroun, Najat Rochdi, dans un communiqué publié mercredi.

Au cours des trois dernières années, les besoins humanitaires et financiers au Cameroun ont régulièrement augmenté, ce qui a permis d'accroître significativement la capacité d'intervention et le nombre de partenaires. Cependant, les contraintes budgétaires ont causé des écarts importants dans tous les secteurs. En 2016, seulement 64% des 232 millions de dollars requis ont été financés.

Le Cameroun accueille actuellement environ 360.000 réfugiés de la République centrafricaine (RCA) et du Nigeria. 86.000 réfugiés nigérians sont dans la région de l'Extrême-Nord, la majorité d'entre eux résidant au camp de Minawao. La région orientale du Cameroun continue d'accueillir 275.000 réfugiés centrafricains. Par ailleurs, le nombre d'individus déplacés à l'intérieur du pays a plus que doublé en 2016, atteignant près de 200.000 personnes.

En 2017, près de trois millions de personnes au Cameroun devraient avoir besoin d'aide. Environ 2,6 millions de personnes seront confrontées à des crises et des niveaux d'urgence d'insécurité alimentaire, principalement dans la zone aride du Sahel dans les régions du nord. La malnutrition reste elle aussi élevée, affectant quelque 200.000 enfants.