Burundi: La cuisine, bête noire des enfants VIP à Bujumbura

Dans les quartiers populaires, les jeunes se débrouilleraient mieux en cuisine que dans les milieux hauts standing. Et les garçons seraient à l'abri des critiques suite à cette mauvaise performance que la junte féminine. Inacceptable selon la blogueuse Inès Ininahazwe.

À Bujumbura, nombreux sont les ménages qui utilisent des travailleurs domestiques, quelques soient les moyens dont ils disposent. Certes, pour les parents qui vont au travail chaque jour, les enfants à l'école, ça allège les tâches de la maison. Ainsi, beaucoup de jeunes grandissent sans savoir faire son omelette.

Daniella, jeune fille de 20 ans, qui vit à Kinindo, un quartier bourgeois, regrette : « J'ai grandi, entourée des personnes qui s'occupaient de tout à la maison. Je n'avais qu'une préoccupation : mes études. Ma mère ne nous permettait d'aller à la cuisine. Je me suis vite désintéressée, d'autant plus que les distractions ne manquaient pas.» Arnaud, son petit frère, trouve par contre que les fourneaux sont faits pour les femmes, et compte sur sa future épouse pour les affaires culinaires.

Une autre réalité dans les quartiers populaires

Alima, jeune élève, habite Buyenzi, un quartier qui regorge de petits restaurants dont les mets sont souvent jugés délicieux. Pour elle, c'est indispensable de savoir cuisiner : « Que tu le veuilles ou non, chez nous, tu apprends à cuisiner très tôt. On grandit en sachant faire différents sortes de plats. Ce serait vraiment le bonheur si les jeunes s'intéressaient à la cuisine, surtout pour les filles, parce que la vie est pleine de surprises. Si je tombe sur un mari qui exige que la nourriture doit être faite des mains de sa femme, et que je ne sais pas le faire, ce serait la honte pour moi! », témoigne-t-elle.

Un avis qui divise. Personnellement, c'est aussi intéressant de rencontrer un homme qui sait s'y prendre, capable de surprendre sa femme et ses enfants par des plats qu'il fait. Si à l'heure actuelle l'on prêche contre le sexisme, la « cuisine pour tous » devrait faire partie de la bataille.