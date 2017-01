Madagascar: CUA - Lalao exige plus de résultats de son équipe

La SAMVA et l'APIPA, deux organismes rattachés au ministère de l'Eau et de l'Assainissement, ont également leurs tâches dans la gestion des conséquences des intempéries.

Et depuis hier, des éléments civils engagés par la CUA se mettent à libérer l'Avenue de l'Indépendance de l'occupation gênante des vendeurs de voitures d'occasion et des réparateurs de téléphones portables.

L'Exécutif municipal, les conseillers municipaux, le syndicat, les députés élus dans les six arrondissements et les autres acteurs concernés par les actions de la commune sont condamnés à travailler ensemble pour la reconstruction de notre Capitale », a-t-elle lancé.

« Sans la bonne gouvernance et la lutte efficace contre la corruption, nous ne pouvons jamais permettre à la population de la Capitale de vivre dans de meilleures conditions. S'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions et il faut trouver ces solutions par tous les moyens », a-t-elle martelé hier.

« Les dirigeants doivent donner l'exemple et montrer qu'ils travaillent pour la population. Il faut être toujours proches de cette population et la rassurer qu'elle n'est pas seule face à ses problèmes de vie quotidienne », a-t-elle souligné.

La première magistrate de la ville d'Antananarivo de réitérer : « La foi et la confiance sont de mise. Et avec ces deux outils efficaces, il faut que nous travaillions ensemble. Personne ne peut relever seul les défis. »

Le personnel sera motivé et chaque agent sera primé par rapport à ses efforts et réalisations », a laissé entendre Lalao Ravalomanana. Avant d'enfoncer le clou : « Je n'hésiterais pas à donner des avertissements à l'endroit de ceux qui ne font pas leur travail convenablement. »

