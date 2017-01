Madagascar: Politique Générale de l'Etat - Plusieurs défis non relevés

Trois ans après l'élection et l'investiture du premier président de la Quatrième République, la majeure partie des 22 défis de la Politique Générale de l'Etat (PGE) sont loin d'être relevés.

L'article 55 de la Constitution précise en ses alinéas 6 et 7, que « le Président de la République détermine et arrête en Conseil des Ministres la politique générale de l'Etat », et « contrôle la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat ainsi définie et l'action du gouvernement ».

La PGE définie par Hery Rajaonarimampianina, revêt un caractère attrayant et prévoit de nombreux défis à relever qui semblent être mis aux oubliettes.

Corruption. Le 2e défi de la PGE se focalise sur la gouvernance, l'Etat de droit et la démocratie. D'ailleurs, le président de la République en a fait son leitmotiv. Mais jusqu'à présent, les institutions restent faibles, la démocratie encore fragile et la bonne gouvernance loin d'être vraiment effective.

Il en est de même pour la lutte contre la corruption, 3e défi. En effet, d'après le dernier indice de perception de la corruption (IPC), publié par Transparency International en 2016, « Madagascar obtient la même note depuis trois années consécutives 28/100 points et se classe difficilement à la 123e place du classement ».

On attend la prochaine « performance » de la Grande Ile, qui plus est après les nombreuses « affaires » qui ont marqué l'année écoulée. La justice impartiale constitue le 4e défi, mais elle n'a même pas ... jugé bon de poursuivre certains faits liés à la corruption.

Délestage. Le 10e défi est la sécurité publique. Si les attaques à main armée se multiplient dans les zones urbaines, les « dahalo » continuent d'écumer les campagnes. Dans l'un comme dans l'autre cas, les gens n'hésitent pas, s'ils le peuvent, à appliquer la justice populaire.

En revanche, le 11e défi a connu une esquisse à travers la construction des infrastructures routières et aéroportuaires pour accueillir notamment les Sommets du Comesa et de la Francophonie, et également la mise en œuvre progressive de la Lettre de Politique Foncière.

Le 12e défi est axé sur l'efficacité énergétique dont « la réforme et l'assainissement de la gestion et de l'exploitation de la JIRAMA avec comme objectif à très court terme (trois mois) résoudre les problèmes de délestage ».

Or, la magie de Noël a juste été éphémère car le problème du délestage que le président s'était engagé à solutionner en l'espace de trois mois, continue de plonger la population dans le noir, trois ans après.

Et ce, en dépit des pluies artificielles qui ont plutôt inondé les bas quartiers de Tana. En tout cas, beaucoup de défis prévus dans la PGE sont loin d'être gagnés ni même enclenchés.