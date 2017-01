Algérie: Ouargla - Le complexe de conditionnement de dattes opérationnel en février prochain

Des appels au calme et à la vigilance ont été enregistrés avec force, dans la toile, au… Plus »

Le projet, d'un cout de 200 millions DA et occupant une superficie de 4.800 m2, dont 3.000 m2 bâtis, au niveau de la zones d'activités de la commune d'Ouargla, générera à son entrée en service 200 emplois pour la main d'œuvre ordinaire et 10 autres pour l'encadrement (ingénieurs notamment), a fait savoir M.Bazine.

Le promoteur du projet, Bazine Belkacem, a, de son côté, indiqué que des contrats ont été signés au dernier trimestre de 2016 avec des opérateurs économiques étrangers (USA et Allemagne), en prévision de l'exportation de quantités de dattes de variétés diverses (Degla-Beïda, Ghers et autres), utilisées comme matières premières dans certaines industries biochimiques.

D'une capacité de production de 4.000 tonnes/ an, cette structure industrielle permettra aux agriculteurs d'y écouler leurs récoltes de dattes et d'assurer des revenus en devises à la faveur de l'exportation de produits "bio" sans traitement chimique, selon les explications fournies.

