Algérie: Mouvement de grève - La presse souligne le soulagement des populations et le rôle joué par les acteurs politiques

Alger — Les titres de la presse nationale sont revenus dans leur édition de jeudi sur les troubles ayant marqué notamment la wilaya de Béjaia, relevant la satisfaction et le soulagement des populations suite au retour au calme et la reprises de l'activité suite aux appels à la sagesse et à la suspension de la grève lancés par des acteurs politiques et la société civile pour le rétablissement de l'ordre.

Liberté écrit que "la wilaya de Bejaia a retrouvé le calme au grand soulagement de la majorité des bougiotes et du reste des Algériens qui, non seulement n'arrivent pas à s'expliquer le pourquoi de ce déchaînement, mais aussi et surtout s'interrogent sur qui a joué le tisonnier pour qu'un baisser de rideau se transforme vite en émeutes et à quelle fin".

El Moudjahid évoque, pour sa part, dans son éditorial sur des visées de "manipulation", estimant que "le mot d'ordre de grève des commerçants, relayé par les réseaux sociaux, n'a été que le prétexte d'une grossière manipulation".

Pour la même publication, "la hausse des taxes prévue par la loi de finances 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, n'est qu'un prétexte pour ceux qui veulent récupérer un mouvement qui s'est donné comme objectif la destruction de la ville en s'attaquant aux édifices publics et même aux commerces".

Dans un autre commentaire, El Moudjahid souligne que "ce qui s'est passé à Bejaia, où une grève des commerçants qui devait être pacifique, s'est transformée en scènes d'émeutes et actes de pillages et de saccages des biens publics et privés est une chose inacceptable et antidémocratique".

Pour sa part, La Tribune relève qu'il "y a immanquablement des enseignements à tirer des émeutes de Bejaia pas si spontané que ça".

Le Soir d'Algérie écrit que "les violentes émeutes ont cessé à Bejaia à la faveur de l'implication de nombre d'acteurs politiques et associatifs locaux qui ont appelé au calme et à une protestation pacifique".

Le quotidien El Khabar souligne, quant à lui, que "des zones d'ombre entourent les événement enregistrés ces derniers jours dans certaines wilayas du centre du pays, notamment dans la ville de Bejaia".

Dans un autre article titré "la grève ne doit pas être un motif de dérapage", la parution reprend les appels au calme émanant des partis politiques dont le FFS, PLJ, MSP qui ont plaidé pour des manifestations pacifiques et sans atteintes à l'ordre public.

Echourouk El Youmi a également repris les déclarations et communiqués de formations politiques qui ont appelé à "éviter tout recours à la violence", évoquant le propos du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, qui a affirmé, dans le sillage des ces événements, que "les parties qui veulent déstabiliser l'Algérie n'arriveront pas à leurs fins".