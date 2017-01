Algérie: Gendarmerie nationale - Démantèlement d'un réseau de vol de voitures à Alger

Des appels au calme et à la vigilance ont été enregistrés avec force, dans la toile, au… Plus »

Présentés en date du 02 janvier 2017 devant le procureur de la République prés le tribunal de Dar El Beida pour association de malfaiteurs, tentative de meurtre avec préméditation et vol en bande organisée", les huit (8) mis ont cause en été placées en détention à l'établissement de rééducation et de réadaptation d'El Harrach.

Le communiqué ajoute que l'enquête a permis de résoudre l'affaire de l'assassinat du chauffeur d'un taxi, une Peugeot 301, survenu le 26/12/2016 à Rouiba. La victime a été étranglée et poignardée et les membres de cette bande ont reconnu avoir commis ce crime ignoble.

Le forfait accompli, les agresseurs étaient aidés par des complices à bord d'un autre véhicule qui leur ouvrait la voie en éclaireur vers les wilayas de Chlef, Médéa, M'Sila ou Boumerdes. Les éléments de la Gendarmerie nationale se sont déplacés dans ces wilayas et procédé à l'arrestation des autres membres de la bande et la récupération de trois véhicules utilisés dans les déplacements des malfaiteurs.

Interrogé, le mis en cause a donné l'identité de son complice qui a été intercepté dans une zone isolée en dehors d'El Hamiz. Cette opération s'est soldée par l'arrestation de ce dernier en compagnie de deux autres complices à bord d'un véhicule de type Hyundai Atos et la récupération du véhicule volé.

