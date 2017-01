Burkina Faso: Dr Fatou Ghislaine Sanou appréhende le personnage de roman burkinabè

Pour l'obtention de sa thèse de doctorat en lettres modernes, Dr Fatou Ghislaine Sanou a soutenu sur le thème « Le personnage de roman burkinabè entre mythe, histoire et fiction », le mercredi 28 décembre 2016, à Ouagadougou. Son travail a été sanctionné par la mention «Très honorable».

Enseignante à temps plein depuis quelques années au département de Lettres modernes à l'université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, Fatou Ghislaine Sanou est désormais docteur ès Lettres modernes. Elle a, en effet, soutenu avec brio sa thèse de doctorat sur le thème « Le personnage de roman burkinabè entre mythe, histoire et fiction », le mercredi 28 décembre 2016. La mention «Très honorable» lui a été attribuée à l'unanimité par le jury, présidé le Pr Phillip Amagoua Atcha de la Côte d'Ivoire.

Dans son travail, l'impétrante s'est attelée à montrer les techniques de création de personnages par les auteurs burkinabè et à faire une analyse du discours social et de l'idéologie par l'étude du personnage romanesque burkinabè. Pour atteindre son objectif, dix romans publiés entre 1962 et 2010 ont constitué le corpus de l'analyse. Parmi ces ouvrages, l'on note, entre autres, Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, Les Dieux délinquants d'Augustin Sondé Coulibaly, Le Héraut têtu de Patrick G. Ilboudo. Que disent les personnages du roman burkinabè ? Quels sont les (en)jeux entre la fiction et la réalité ? Comment le roman représente-t-il la réalité ? Autant de questions posées par Dr Sanou. Comme résultats, il est ressorti que les romanciers burkinabè s'inspirent de personnes qui ont existé pour créer leurs personnages.

C'est, par exemple, le cas de Térhé dans Crépuscule des temps anciens et de Roubêinga dans Roubêinga de Norbert Zongo qui sont des « personnages réels » dans la fiction. « Le mythe, l'histoire et la fiction ont en commun le paramètre de la temporalité : les deux premiers donnent un discours rationnel des évènements, la troisième peut jouer avec la réalité. Par son caractère imaginaire, la fiction peut se servir du mythe et de l'histoire grâce à l'intertextualité », a soutenu Dr Fatou Ghislaine Sanou. Trois typologies de personnages se dégagent également de l'analyse. Le personnage né de la négritude, déterminé par la race et le conflit avec l'Occident, et vit pour défendre les valeurs de sa communauté.

Les écrivains burkinabè, témoins d'une époque

Le deuxième est « problématique » et marqué par les désillusions post indépendances. Il n'est pas aussi étranger au conflit racial. Le troisième est un personnage que l'impétrante a désigné par le terme «singulatif». Ce dernier est un sujet qui fait face à plusieurs questionnements et qui «découvre la multivalence des conflits». Il ressort que les personnages des romans burkinabè, bien qu'étant des êtres fictifs, fruits de la création de leurs auteurs, reflètent à bien d'égards, des «attitudes sociales ». « Les écrivains burkinabè se posent en témoins d'une époque ou porte-paroles d'une situation, d'un évènement, d'où la création de personnages « réels ».

En faisant appel au passé mythique et l'histoire contemporaine, ils sont animés par le souci de témoignage, de vérité afin de ne pas produire des « écrits vains », tout comme Emile Zola, pour que leurs romans « aient l'odeur du peuple », a argué Dr Sanou.

Comme perspectives, elle a promis de poursuivre les recherches afin d'élaborer un dictionnaire du personnage de roman burkinabè et d'appliquer la sociocritique.

Le jury a salué, à l'unanimité, les efforts consentis par Dr Sanou pour produire un travail de «belle facture». Le Pr Yves Dakouo, co-directeur de la thèse, l'a félicitée pour « son ardeur au travail, son goût prononcé pour la recherche et sa curiosité intellectuelle». « L'absence de documents n'a jamais été un frein pour le travail de recherche chez Fatou Ghislaine Sanou. Les 16 pages de bibliographie montrent qu'elle a exploré la thématique le plus largement possible », a-t-il ajouté. Toutefois, il a relevé le fait qu'elle n'ait pas fait cas des romans d'Ansomwin Ignace Hien dans son corpus. Une remarque que Dr Fatou Ghislaine Sanou a promis de prendre en compte dans ses recherches. Sur la même lancée, le directeur de thèse, Pr Salaka Sanou, a encouragé Dr Sanou à maintenir le même élan dans la recherche.