Afrique de l'Est: Les pays de la Communauté d'Afrique de l'Est optent pour une "confédération" politique (responsable)

La responsable a indiqué que la confédération se fera grâce à la coopération progressive et croissante dans certains domaines spécifiés comme la défense, la sécurité et les affaires étrangères. "Les mesures allant vers cette forme de coopération sont déjà mises en place via l'harmonisation des systèmes et des programmes éducatifs ainsi que la coopération dans le secteur de la santé", a-t-elle conclu.

L'entrée en vigueur de la confédération politique de l'EAC aura un impact important sur la structure politique ainsi que les politiques monétaires et fiscales des Etats membres, notant toutefois que tous les citoyens de la Communauté d'Afrique de l'Est devront être informés avant que le plan n'entre en vigueur, selon la même source.

