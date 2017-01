Algérie: Grève illégale des commerçants - Appels au clame et à la vigilance sur les réseaux sociaux

Par ailleurs, sur le réseau social Twitter, un hashtag "unissons nous contre la violence" a été tweeté par plus de 5000 personnes, pour appeler au calme et dénoncer la manipulation et la désinformation, notamment celle de certains médias étrangers.

L'internaute Abdenour Dehim, a pour sa part, publié une carte de l'Algérie, frappée des couleurs du drapeau national et où l'on pouvait lire: "prenez soin de l'Algérie c'est un legs inestimable des valeureux martyres". Le parti du Front des forces socialistes (FFS), via son bureau à Bejaia, a appelé la population " particulièrement les jeunes de notre wilaya à la vigilance pour déjouer la manœuvre des apprentis sorciers".

De son côté, Rose Maria Kabyle a écrit "non à la violence, demande tes droits sans casser, la violence ne conduit qu'au chaos", ajoutant plus loin qu'une "nouvelle tentative de déstabilisation a été déjouée grâce à la vigilance des citoyens".

Suite à ces événements, un mouvement spontané de retour au calme et à la vigilance s'est organisé sur Facebook et Twitter, où Lounja, étudiante en journalisme, a écrit que "La Kabylie , je l'aime , je la protège", ajoutant :"ne détruisons pas ce qu'ensemble nous avons bâti".

Des incidents ont émaillé le mouvement de grève illégale des commerçants mardi, pour protester, selon eux, contre la hausse des prix de certains produits, dans la wilaya de Bejaia, notamment dans la daira d'Akbou, où des jeunes non identifiés, ont incendié le siège de l'inspection locale des impôts, vandalisé une agence Sonelgaz et causé des dégâts au tribunal.

