Congo-Kinshasa: CAN 2017/Bakambu - «Le plus important est de bien se préparer»

Les Léopards de RDC disputeront leur troisième CAN de suite. La République démocratique du Congo sera surveillée de près lors de cette CAN 2017. C'est une certitude. Deux ans après avoir créé la surprise en se classant à la troisième place en Guinée-équatoriale, revoilà une sélection congolaise qui a profité de ces deux dernières années pour se renforcer. Plusieurs binationaux ont rejoint le groupe de Florent Ibenge. Le technicien congolais et ses hommes iront au Gabon en janvier pour faire mieux qu'à la CAN 2015.

Troisième lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Guinée Equatoriale, l'équipe de la République Démocratique du Congo (RDC) veut mieux faire. Ce qui ne s'annonce pas facile dans un groupe composé du champion d'Afrique en titre les Eléphants de Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas du Maroc et les Éperviers du Togo.

Pour Cédric Bakambu, seule la préparation permettra à la RDC de bien jouer la CAN 2017.

«Le plus important est de bien se préparer pour bien commencer la compétition face au Maroc», a-t-il souligné, mercredi, dans un entretien accordé aux médias, à Mbankomo (Cameroun). Cédric Bakambu affirme être prêt pour disputer cette compétition africaine, après être sorti d'une blessure.

Auteur d'un but en six sélections, l'attaquant de 25 ans vit une première partie saison très compliquée du côté de Villarreal (3 buts en 14 matchs). La faute à une blessure à la cuisse droite contractée en juillet dernier. S'il reconnaît ne pas être encore à 100%, l'ancien Sochalien espère bien être titulaire à la CAN 2017 au Gabon malgré la grosse concurrence en attaque. Ses qualités de vitesse et son sens du but, qui lui ont permis tout de même d'inscrire 22 buts la saison passée toutes compétitions confondues, seront forcément un atout de poids pour la RDC.