Sénégal: CAN 2017 - Adébayor voit le Sénégal aller très loin

Logé avec le Togo dans le groupe C de la CAN 2017 composé de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo et du Maroc, Emmanuel Adébayor ne perd pas de vu les autres adversaires que les Eperviers pourraient rencontrer s'ils réussissent à franchir le premier tour.

Actuellement en stage avec l'équipe du Togo à Saly au Sénégal, l'attaquant, interrogé par le journal Stade, s'est prononcé sur la sélection des Lions de la Teranga. Pour l'ancien avant-centre d'Arsenal et de Manchester City, le Sénégal a les moyens pour aller très loin dans la compétition.

« Pour ce qui concerne les Lions, ils ont les moyens d'aller plus loin dans cette CAN car ils ont un grand potentiel et peuvent faire mal pour cette CAN au Gabon », a-t-il dit tout en affirmant que l'équipe sénégalaise « est une très belle équipe avec des joueurs talentueux ».