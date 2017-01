Gabon: Préparatifs CAN 2017 - Première séance de Camacho au Gabon

Il semblerait que tout soit finalement rentré dans l'ordre au Gabon. Mercredi, le sélectionneur José Antonio Camacho avait boudé une conférence de presse, exigeant que son interprète, son infirmier et deux kinésithérapeutes soient admis à son staff.

Une requête non accordée par la Fegafoot et qui a provoqué le courroux du technicien espagnol. Après des menaces de départ, l'ancien coach du Real Madrid dirige ce jeudi la première séance d'entrainement des Panthères qui préparent leur CAN. Les 23 sont connus depuis quelques jours et seuls Lemina et Aubameyang manquent à l'appel. Le premier doit rejoindre le groupe aujourd'hui tandis que le second est à Abuja pour les Glo CAF Awards 2016 où il est nommé pour le Joueur africain de l'année.

Le Gabon effectue toute sa préparation à Libreville et devrait faire un match amical contre le club de Mounana. A la CAN 2017, c'est dans le groupe A que les panthères vont tenter de faire mieux que les quarts contre le Cameroun, le Burkina faso et la Guinée Bissau.