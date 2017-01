Nommé chef d'état-major général des armées lors du dernier conseil des ministres de l'année 2016, précisément le 29 décembre dernier, le colonel major Oumarou Sadou a été installé dans ses fonctions par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, hier, 4 janvier 2017, à la Place de la Nation, à Ouagadougou.

C'est des mains du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées, que le nouveau chef d'état-major général des armées (CEMGA), le colonel major Oumarou Sadou, a reçu le drapeau burkinabè marquant sa prise de fonction dans son nouveau poste.

C'était hier, 4 janvier 2017, en présence des autres corps, des membres du gouvernement et de parents et amis.

Après avoir reçu le drapeau des mains du président du Faso, symbole de son amour pour la patrie et sa loyauté à servir la nation, le nouveau CEMGA, Oumarou Sadou, a aussi bénéficié des encouragements de son prédécesseur, le général Pingrenoma Zagré.

Le nouveau CEMGA a noté qu'au delà des honneurs, il a la profonde conscience que cette nomination se présente comme un énorme défi, au regard des obligations et des attentes de résultats face aux besoins exigeants de toute la Nation en matière de sécurité et d'amélioration de l'image des forces armées.

Sans manquer de rendre hommage à tous ses devanciers, en particulier le général de brigade Pingrenoma Zagré, qui a servi la Nation et su maintenir l'ordre avec clairvoyance, sagesse et une dimension humaine dans un contexte post- insurrection populaire, de coup d'Etat et autres formes d'agressions perpétrées contre des civils et des militaires.

Le CEMGA entrant a ainsi souligné que le contexte sécuritaire actuel, marqué par une série d'attaques aux frontières comme à l'intérieur du pays, interpelle les forces armées à être unies et dévouées.

Malgré les multiples attaques, a-t-il dit, dont les plus récentes ont eu lieu à Intagom et Nassoumbou dans le Sahel, le peuple burkinabè continue de placer sa confiance aux forces de défense et de sécurité.

Donc, pour cela, a-t-il souhaité, que l'armée nationale soit unie et déterminée face à l'ennemi commun.

« Nos priorités pour mener à bien notre mission, sont d'abord la restauration de l'autorité du commandement dans toute sa dimension, le renforcement et la consolidation du dispositif au nord du Burkina, le management des ressources humaines, le renforcement et la bonne maîtrise du matériel par les forces de l'ordre », a-t-il martelé.

Pour ce faire, il a rassuré la population et le gouvernement qu'il veillera à déterminer des modalités bien définies pour que chaque militaire, qu'il soit de service ou pas, ait l'opportunité de remplir son devoir envers la nation à travers un temps de bataille en zone opérationnelle.

Le CEMGA sortant, Pingrenoma Zagré, a, quant à lui, rendu grâce à Dieu pour lui avoir permis de diriger les forces armées nationales et être disponible depuis le 1er décembre 2014, date à laquelle il a été nommé.

Par ailleurs, il a aussi témoigné sa gratitude au chef de l'Etat pour la confiance placée en sa personne au cours de ces années caractérisées par de multiples défis sécuritaires.

Il a aussi noté qu'il a un devoir moral de reconnaissance envers tous les corps qui n'ont ménagé aucun effort dans l'accomplissement des missions confiées aux armées sous son commandement.

« Le plan stratégique de réforme des forces armées nationales 2017-2021 est un plan de référence dont l'exploitation devrait assurer un nouveau souffle aux forces de défense pour accroître leur capacité et leur efficacité », a-t-il relevé.

Il faut noter que le nouveau CEMGA a 37 ans de service, a servi dans plusieurs régions militaires et occupé plusieurs postes de commandement militaire dont le dernier, en tant qu'inspecteur général des forces armées nationales.