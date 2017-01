Afrique: Plus de 5000 migrants disparus en mer Méditerranée en 2016

L'année 2016 fut la plus meurtrière pour les migrants africains, selon un rapport de l'ONU. Ils étaient plus de 5000 à succomber en mer Méditerranée. Ce qui représente 20 décès par jour, un plafond jamais atteint depuis une dizaine d'années, indique l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). C'est l'équivalent de la guerre au Yémen.

Une tragédie que tente d'expliquer l'ONU : la cupidité des trafiquants; la crise politique en Ethiopie; le désordre en Somalie; la dictature en Erythrée; la misère dans les bidonvilles et campagnes d'Afrique centrale et de l'ouest; l'épuisement des déplacés perpétuels à cause de Boko Haram; la dégradation de l'environnement...

L'ONU se base, entre autres, sur le reportage d'un journaliste érythréen, Amanue Ghirmai, qui a suivi le parcours des migrants et le témoignage du prêtre Mussie Zerai de nationalité érythréenne. Ce dernier appelle à une coopération accrue entre les pays de transit et d'origine en Afrique et dans l'Union européenne (UE), expliquant que: « Tous les ans la situation empire [... ] Personne ne sait vraiment combien de réfugiés sont morts dans le désert en essayant de rejoindre le rivage, ni combien sont morts en traversant les frontières ».

Ajoutant : « Ces politiques répressives, ces accords bilatéraux, c'est plus de morts, plus de souffrance dans les centres de détention, plus de répression, et plus d'opportunités pour les trafiquants, pas pour les réfugiés. L'Union européenne coopère avec ces pays non pas pour protéger les gens, mais pour protéger les frontières. Au cœur de cette politique, il n'y a pas les êtres humains, mais une frontière. Je passe mon temps à dire aux réfugiés que la route est dangereuse, qu'ils prennent beaucoup de risques sur la route. Mais ils me répondent : ok, mais quelle est l'alternative ? Quel est notre avenir ? La vie abandonnée dans les camps de réfugiés ? Personne ne peut les arrêter ».

D'après les estimations de l'OIM, ils ont été 360 000 hommes, femmes et enfants à tenter de traverser la Méditerranée en 2016, un chiffre en baisse spectaculaire par rapport à 2015, avec près d'un million de tentatives. Moins de fugitifs, mais plus de morts, selon l'Organisation qui ne s'attendait pas à faire plus de sauvetage en mer cette année.