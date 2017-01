Sénégal: CAN 2017 - Moussa Sow mesure l'attente des supporters

Dakar — Moussa Sow, l'attaquant sénégalais de Fenerbhaçe (Turquie), dit avoir pris la pleine mesure de ce qu'attendent de lui les observateurs et les supporters pour la phase finale de la CAN 2017 (14 janvier-5 février).

"Je comprends parfaitement les espoirs placés en moi, parce qu'en plus de la forme du moment, je vais prendre part à ma troisième phase finale de Coupe d'Afrique des nations", a dit à l'APS l'ancien joueur de Lille (élite française), s'empressant de préciser que la réussite d'une grande compétition passe par le collectif.

"Oui, je viens avec une belle forme et une expérience de cette compétition, mais à moi tout seul, je ne peux rien faire", a reconnu Moussa Sow.

Après plus d'un an d'absence de la sélection nationale, il a fait un brillant retour, avec un but marqué contre le Cap-Vert (2-0) en octobre dernier, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

"Ça se passe très bien, mais tout le monde travaille pour qu'on puisse aller dans un premier temps au-delà du premier tour", a ajouté Sow, soulignant que le courant passe bien entre lui et les autres attaquants de pointe de la sélection.

"Avec Mame [Birane Diouf], Moussa [Konaté] et Famara [Diédhiou], on a le même objectif, qui est de faire en sorte que le Sénégal réussisse le meilleur possible au Gabon", a ajouté l'attaquant âgé de 30 ans.

Selon lui, l'équipe nationale sénégalaise a le potentiel et le talent nécessaires pour une bonne participation à la CAN.

Arrivé d'Al Ahly (Emirats Arabes Unis), Moussa Sow n'a pas mis du temps pour bien se retrouver dans le championnat turc, où il a marqué sept buts pour la saison en cours.

Le meilleur buteur de la Ligue 1 française en 2011 a aussi marqué les esprits avec des buts spectaculaires en retournés acrobatiques, contre Manchester United en Europa League et dans la Ligue turque.