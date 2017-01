Sénégal: Près de huit milliards de francs CFA pour conseiller et former les PME

Dakar — "Près de huit milliards de francs CFA" seront mis dans les trois prochaines années à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME) du Sénégal, pour les aider à satisfaire leurs besoins en termes d'assistance technique et de formation, a-t-on appris jeudi auprès de l'agence nationale chargée de cette catégorie d'entreprises.

"A partir de cette année, près de huit milliards de francs CFA sont mobilisés auprès de l'Agence française de développement et de la Banque mondiale, pour satisfaire les besoins des PME en assistance technique et en formation, pour les trois prochaines années", a assuré Maboussou Thiam, le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).

M. Thiam intervenait à l'ouverture de la "Journée de promotion du conseil aux PME", une réunion d'information des acteurs et dirigeants de cette catégorie d'entreprises.

"Depuis 2013, l'ADEPME a mis en place un fonds à frais partagés, qui a pour finalité de souvenir le développement des capacités des entreprises du secteur privé en facilitant le recours à l'expertise par un mécanisme de subvention", a-t-il rappelé.

"Mettre en relation l'offre et la demande de conseil"

Ce fonds a bénéficié du soutien financier des services de la Coopération allemande au Sénégal et de la Banque africaine de développement, selon Mabousso Thiam.

Le conseil et la formation sont d'autant plus nécessaires pour les PME que "depuis plusieurs années, le gouvernement a le souci de consolider leurs performances économiques en faisant d'elles le moteur de la croissance", a-t-il rappelé.

L'ADEPME a été créée pour assister et encadrer les PME et les micro-entreprises, a indiqué M. Thiam, précisant que l'agence a aussi pour mission d'améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises aux "services non financiers", c'est-à-dire le conseil et la formation.

La "Journée de promotion du conseil aux PME" offre l'occasion de sensibiliser les dirigeants des PME sur l'importance du conseil dans le cadre du développement de leurs activités, a indiqué M. Thiam.

Cette rencontre permet aussi de "mettre en relation l'offre et la demande de conseil", au profit des PME, selon lui.

Elle donne aussi l'opportunité aux acteurs de cette catégories d'entreprises d'exposer leurs problèmes et d'échanger avec des experts, dans le but de trouver des réponses adaptées à leurs préoccupations, a ajouté le directeur général de l'ADEPEME.

Selon un communiqué de l'agence, le but de cette rencontre est de permettre aux PME d'"avoir accès à l'expertise de cabinets dans des domaines participant à l'amélioration de leurs capacités managériales et techniques, la facilitation de l'accès au crédit, de l'accès aux technologies et de la conquête de nouveaux marchés".