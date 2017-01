Sénégal: Macky Sall demande l'ouverture d'une école nationale des ARTs et métiers de la culture

Dakar — Le président Macky Sall a demandé au gouvernement, mercredi, en conseil des ministres, de faire construire rapidement une école nationale dédiée aux arts et aux métiers de la culture.

"Le chef de l'Etat demande au gouvernement de prendre les diligences requises pour assurer l'application intégrale de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, de diligenter l'ouverture d'une école nationale des arts et métiers de la culture, dans des locaux adaptés et modernes", rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Macky Sall a par ailleurs félicité le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, le maire de Kolda et le public de la 9ème édition du Festival national des arts et de la culture (FESNAC), qui a eu lieu récemment dans cette ville du sud du pays.

Le président de la République "a magnifié l'authenticité de l'art sénégalais et la créativité de nos artistes, qui participent à l'épanouissement de nos populations, ainsi qu'au rayonnement international du Sénégal", rapporte le communiqué publié après la réunion gouvernementale.

"Le chef de l'Etat invite le gouvernement à poursuivre, en accord avec la communauté artistique nationale, la politique de décentralisation de l'action culturelle, en veillant, au plan national, à la répartition optimale des infrastructures culturelles, à la promotion des cultures urbaines et à la mise en place d'industries culturelles innovantes", ajoute la même source.

Selon elle, Macky Sall considère ces industries comme les "piliers d'une économie de la culture créatrice d'emplois et valorisant les talents de nos artistes".

Le chef de l'Etat a aussi demandé au gouvernement de "soutenir la promotion du livre et de l'art en général, à travers l'accompagnement des maisons d'édition, l'acquisition d'ouvrages et d'œuvres par les structures publiques, de hâter la finalisation du classement et de la mise en cohérence des statuts des différents édifices et sites culturels du Sénégal".

Il a aussi appelé à "veiller à la sauvegarde des bâtiments et sites classés", qui sont des "éléments précieux de notre patrimoine national".