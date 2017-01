Congo-Kinshasa: L'ONU réclame l'application rapide de l'accord sur la transition

Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé, le 4 janvier au gouvernement de prendre, sans plus attendre, toutes les mesures nécessaires pour accélérer la préparation des élections.

Dans une déclaration unanime, proposée par la France, les 15 pays membres réaffirment l'importance d'organiser des élections crédibles avant la fin de l'année. Le Conseil de sécurité a enjoint le pouvoir et l'opposition congolais d'appliquer rapidement et complètement l'accord prévoyant la cogestion de la République démocratique du Congo entre la fin du mandat du président Joseph Kabila et l'élection de son successeur.

Les deux parties sont parvenues in extremis samedi à trouver un terrain d'entente après quinze jours de négociations. Le compromis passé prévoit que le président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé le 20 décembre et à qui la Constitution interdit de se représenter, restera en place pour une année supplémentaire. En contrepartie, l'opposition doit diriger un gouvernement de transition jusqu'aux nouvelles élections prévues pour fin 2017.

Le Conseil espère « que l'accord sera mis en œuvre sans délai, en toute bonne foi et dans son intégralité, conformément à la Constitution congolaise ». Il recommande d'organiser des élections présidentielle et législatives « crédibles et inclusives (...) qui se déroulent dans le calme et en temps voulu », de façon à permettre « une transmission pacifique du pouvoir ». L'ONU réaffirme aussi son engagement à soutenir l'application de l'accord en étroite coopération avec l'Union africaine et à continuer de suivre de près la situation en RDC, en particulier en ce qui concerne les droits de l'homme.