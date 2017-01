Congo-Brazzaville: La Turquie accorde de nouvelles bourses en master et doctorat aux jeunes congolais

Pour rappel, quatorze étudiants congolais se sont envolés l'année dernière pour la Turquie où ils suivent une formation en théologie, biotechnologie agricole, génie civil, management, informatique, relations internationales etc. Sur place, ils sont dispersés dans plusieurs villes du pays notamment : Ankara; Istanbul; Eskisehir; Mersin; Izmir; Kayseri; Erzurum; Denizli; Sanliurfa et Trabzon. La durée de la formation varie selon leurs spécialités (3 ans pour le Master et 5 ans pour le doctorat).

« Je suis venu annoncer l'ouverture d'une autre campagne de bourses pour le master et le doctorat qui commence à partir du 16 janvier 2017 jusqu'au 17 février. Les inscriptions se feront sur Internet et nous prévoyons aussi, avec l'aimable coopération du ministère de l'Enseignement supérieur, d'avoir une réunion d'information à l'université Marien-Ngouabi. Si nous avons des bons candidats, nous allons augmenter le nombre de bourses comme nous avons pu le faire les années précédentes », a expliqué le premier ambassadeur de Turquie au Congo.

