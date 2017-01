Cameroun: Football féminin - Le coup de pouce japonais au Cameroun

C'est le rapport d'une étude menée par l'Enquête démographique et de santé au cours de… Plus »

Il voit en le Japon, un partenaire important qui permet à la jeunesse camerounaise de pouvoir bénéficier d'une formation adéquate. Les Jeux olympiques de 2020 ont également été évoqués. Ici, l'on espère davantage de partenariats dans la perspective de la préparation de cette compétition. « C'est la ville de Tokyo qui accueille la compétition. Nous espérons plus de coopération en matière de sport dans l'ensemble du pays ». Là aussi, Bidoung Mkpatt apprécie l'anticipation et pense aux autres disciplines sportives.

Et si l'on se réfère aux critères d'admission disponibles sur le site de l'établissement, l'âge indiqué est de 18 ans. « Je suis venu pour parler de ces bourses. Le Cameroun est un pays de football, populaire en sport. Tous les Japonais le savent. Après la coupe du monde des moins de 17 ans (Jordanie, ndlr) et la coupe d'Afrique des nations de football féminin (Cameroun, ndlr), nous avons espéré lancer une coopération », explique Kunio Okamura.

