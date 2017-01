Cameroun: Emplois créés en 2016 - Le secteur tertiaire a le plus recruté

C'est le rapport d'une étude menée par l'Enquête démographique et de santé au cours de… Plus »

Enfin, 17 488 personnes ont trouvé un emploi dans le cadre du Plan d'urgence triennal, du Budget d'investissement public (BIP) et des grands projets.\r

69 303 sont allés au secteur nonproductif et sont répartis dans la Fonction publique civile, soit 6566, dans le domaine de l'éducation-formation (7000 emplois), de la paix et sécurité (5000) ainsi que dans l'administration générale et judiciaire (1200 emplois). Le ministre a tenu à rappeler qu'à titre comparatif à la même période en 2015, « le nombre recensé d'emplois était de 175 000, soit une augmentation absolue de 143 398 emplois correspondant à un taux de création d'emplois de 18% ».

La rencontre avec la presse visait à apporter des clarifications sur la méthode de comptage du nombre d'emplois créés et leur typologie. Il en ressort que 275 661 de ces emplois viennent du secteur\r

productif. Dans les détails, 40 000 d'entre eux ont émergé du secteur primaire (agriculture, pêche, activités minières... ), 70 000 du secteur secondaire (BTP, construction de stades... ) et une bonne tranche d'emplois, 125 000 notamment, ont vu le jour dans le secteur tertiaire (commerce,transport, santé... ).

Sur la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2016, 318 398 emplois ont été créés au Cameroun, selon le rapport 2016 de l'Observatoire National de l'Emploi et de la Formation professionnelle (ONEFOP). La performance a été présentée hier par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP), Zacharie Perevet, à la suite de l'annonce le 31 décembre dernier, par le chef de l'Etat, Paul Biya, de la création de 320 000 emplois dans l'année.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.