Cameroun: Ordures ménagères - « La production de déchets augmente pendant les fêtes »

Fernand Joël Elomo Ndo, responsable de la commination à Hysacam.

On remarque que les immondices reviennent dans la ville de Yaoundé, que se passe-t-il ? Il n'y a pas de problème particulier. Les périodes de fête sont des moments assez difficiles en matière de ramassage des ordures. Pendant cette période-là, la production de déchets augmente considérablement dans les ménages, les restaurants, les hôtels, les dancings, etc. A cela, il faut ajouter le facteur d'embouteillage qui est un frein non-négligeable. Les camions perdent deux à trois heures, en aller et en retour pour faire leurs rotations. Pendant ce temps, les déchets s'amoncellent et on a l'impression que le travail est mal fait.

Avec la tenue du Sommet des chefs d'Etat de la zone CEMAC, nos équipes se sont concentrées sur l'itinéraire de ces hôtes de marque et dans les bas-fonds, les ordures s'accumulaient. En interne, nous avons connu quelques difficultés. Pendant les fêtes, Hysacam a connu beaucoup d'absences injustifiées des employés. Toutes choses qui ont perturbé l'organisation du travail. Rendu à ce jour, nous avons redéployé notre personnel pour que la ville retrouve sa propreté.

Toutefois, ce travail ne peut pas avoir son éclat si les populations ne se disciplinent pas. Elles jettent les ordures n'importe où, mettent le feu dans les bacs et dans certains cas, nous perdons ces récipients. Vos agents travaillent davantage le jour que la nuit. Il y a quelque temps, c'était l'inverse. Le travail de collecte d'ordures n'est-il pas plus efficace pendant la nuit ? Le ramassage se fait 24 heures sur 24. Et la répartition du travail en tient compte.

Nous avons trois équipes qui se relaient en plus d'une équipe dite d'intervention. Si le jour, il y a les aléas tels que les embouteillages, la nuit a ses difficultés aussi. Les producteurs de déchets ne sortent pas les ordures pendant cette période de la journée. A Hysacam, la nuit, généralement, est consacrée aux opérations spéciales pour que le matin on découvre une ville propre. Nous sommes conscients qu'il faut tendre vers les standards internationaux : travailler spécialement la nuit.

Mais il y a un travail de sensibilisation qu'il faut au préalable faire en amont. Le quartier Nkolfoulou reste la seule décharge de la ville. Est-elle suffisante pour une ville comme Yaoundé ? La décharge de Nkolfoulou répond encore aux normes. Le problème est surtout celui des bouchons. Hysacam sent la nécessité d'avoir un point de transbordement où on peut déverser les déchets en journée et les acheminer la nuit vers la décharge. Nous avons soumis la doléance au gouvernement.

Toutes les autorités concernées ont été touchées et nous attendons qu'on nous désigne ce centre de transfert, en fait, il s'agit d'une espèce de mini-décharge. Mais nous voyons d'ici la difficulté : qui va accepter que cette mini-décharge soit dans son voisinage ? Les centres de transfert ont donné des résultats ailleurs. C'est la solution idoine pour résoudre les problèmes d'embouteillage. Propos recueillis par J. F