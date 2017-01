Afrique: CAN 2017 - Les Aigles de Carthage en reconquête

La Tunisie est l'une des sélections les plus régulières à la CAN.

Les Aigles de Carthage repartent à la conquête d'un sacre continental qui leur échappe depuis 2004. Après cette glorieuse édition pour la sélection tunisienne, celle-ci n'a plus dépassé le stade des quarts de finale. En 2010 et 2013, les Aigles de Carthage ont même été éliminés au premier tour. Aussi, cette année, les poulains du sélectionneur Henri Kasperczak veulent-ils briser ce plafond de verre.

Et pour se donner les moyens d'atteindre cet objectif, l'équipe est rentrée en stage dès le 25 décembre dernier en Espagne, avec un groupe élargi d'une quarantaine de joueurs. Les 23 élus pour l'expédition gabonaise devraient être connus aujourd'hui ou demain au plus tard. Toujours est-il que le coach a fait appel à presque tous les cadres de l'équipe nationale, à l'image de Aymen Abdennour, Ali Maaloul, Wahbi Khazri ou encore Ahmed Akaichi.

La liste enregistre également le rappel des expatriés en France Naïm Sliti, Saber Khalifa, Yoan Touzghar et Syam Ben Youssef, et le retour de Youssef Msakni, évoluant en championnat qatari, absent lors des derniers matches de la Tunisie. Même si elle n'arrive plus à s'illustrer particulièrement lors des éditions de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), la Tunisie reste l'une des valeurs les plus sûres du continent.

Même si la sélection ne compte pas dans ses rangs des talents exceptionnels, le groupe est homogène, compétitif et aguerri au haut niveau. L'équipe a validé sa qualification au Gabon dans un groupe A composé du Togo, du Libéria et de Djibouti. De même, elle a enregistré six points lors des deux premières journées en qualification pour la Coupe du Monde, sans être flamboyante, en dominant la Guinée (2-1) puis la Libye (1-0). Lors de la phase finale de la CAN 2017, la Tunisie a hérité de l'un des groupes les plus difficiles. La sélection entrera en lice face au Sénégal, le dimanche 15 janvier 2017 à Franceville, avant d'affronter l'Algérie, jeudi 19 à Franceville, et le Zimbabwe le 23 à Libreville.