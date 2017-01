Sénégal: Me El Hadji DIOUF - «Qpersonne ne nous pousse vers la guerre (... ) Yaya JAMEH a droit à un recours»

Le député Me El hadji DIOUF, initiateur de la coalition contre la guerre en Gambie, a fait face à la presse hier à Dakar pour fixer les objectifs de ladite structure. «La coalition ne défend ni Yaya JAMMEH ni BARROW, nous ne défendons personne. Elle défend la paix et se dresse contre la guerre » soutient-il.

Selon le député, il n'est pas question que la Sénégambie éclate une fois de plus à travers une guerre. «Notre pays, est un pays profondément ancré dans la paix et dans le dialogue. Et subitement le peuple sénégalais est piqué par une mouche. Réfléchissons, que personne ne nous pousse vers la guerre ».

Poursuivant le député trouve que la crise post-électorale en Gambie s'explique par les félicitations de Yaya JAMMEH à son adversaire. «La question qui se pose est que, est ce que quand un candidat est dans les délais pour faire un recours, même s'il a félicité son adversaire et qu'il retrouve des erreurs après et que même la commission elle-même avait proclamé les résultats et dire qu'elle a fait des erreurs. Est-ce que ce candidat n'a pas le droit d'user des voies de recours pour que toute la lumière puisse être faite»

Une ironie du sort ou parallélisme des formes, Me DIOUF compare la démarche du président sortant gambien à celle de son homologue sénégalais. «La parole de Macky SALL qui avait dit, qu'il allait faire 5ans est supérieure à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel qui dit que Macky SALL doit faire 7ans. Et là on dit que Yaya JAMEH a appelé pour féliciter, mais notre président avait parlé lui aussi. Parler pour parler, Macky avait dit qu'il allait faire 5ans, il s'est trompé. En ignorant le recours d'un candidat on est plus sur le chemin du droit, mais sur le chemin de l'inégalité », peste l'avocat.