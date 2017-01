Sénégal: Vers une révision tarifaire de l'électricité favorable au monde rural

Reste à savoir qui va supporter la différence que va engendrer cette baisse du moment qu'il est interdit au Sénégal, conformément à ses engagements pris auprès du Fonds monétaire internationale (Fmi), de subventionner le prix de l'électricité en faveur des ménages. Wait and see.

Selon lui, en attendant l'effectivité totale de l'harmonisation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesure en 2017 pour accélérer le raccordement des populations rurales en acceptant les recommandations de la Crse qui optent sur la réduction de 50% de l'apport initial demandé aux clients du monde rural pour les frais de raccordements ou barrières à l'entrée qui varient entre 20 à 80 mille F Cfa. Sur ce point, la Crse a demandé au gouvernement d'appliquer une subvention et de réduire certains frais d'accès de moitié.

