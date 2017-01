Algérie: Accidents de la route - 52 morts et 337 blessés en une semaine

Alger — Cinquante-deux (52) personnes sont décédées et 337 autres ont été blessées dans 201 accidents de la route survenus du 27 décembre 2016 au 2 janvier 2017, a indiqué jeudi un bilan de la Gendarmerie nationale.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Alger, avec 13 accidents, suivie des wilayas de Médéa et Ain Defla avec 10 accidents chacune et les wilayas de Blida et M'sila (8 accidents chacune).

Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (79,6%), à laquelle s'ajoutent l'insouciance des piétons, l'état des véhicules (7,96%) et l'état des routes (4,48%).

Il s'agit également de l'excès de vitesse (61 accidents), des dépassements dangereux (24 accidents) et l'insouciance des piétons (16 accidents), outre le non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, les manœuvres dangereuses, l'usure des pneus et la conduite en état d'ivresse.