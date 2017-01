Algérie: Energie - Prise en charge des préoccupations des régions du sud par les sociétés du secteur

Alger — Le ministre de l'énergie, Noureddine Boutarfa a affirmé jeudi à Alger que les préoccupations des régions du sud en particulier la wilaya d'Adrar en matière de formation et de recrutement dans le secteur de l'énergie et des activités y afférentes avaient été, en grande partie, prises en charge par le groupe Sonatrach et ses filiales.

Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, présidée par Abdelkader Zoubiri, vice-président du Conseil, M. Boutarfa a annoncé que le projet de réalisation d'un centre de formation dans en hydrocarbures et énergies renouvelables serait lancé avant la fin de l'année en cours à Adrar, tandis que les sociétés publiques activant dans le domaine de l'énergie à l'instar de Sonatrach et ses filiales poursuivaient la prise en charge de la formation et de l'apprentissage des jeunes de la wilaya dans les métiers de l'énergie.

Selon les chiffres fournis par le ministre, 1.600 jeunes de la wilaya d'Adrar ont été recrutés entre 2013 et 2015 dont 199 ayant suivi une formation préalable, alors que 590 autres, originaires de la même wilaya, ont été recrutés entre janvier et novembre 2016 dont 13 avaient reçu une formation.

En parallèle, les sociétés publiques et privées du secteur ont formé 250 stagiaires et apprentis entre 2014 et 2016.

Les activités de ces sociétés dans la wilaya d'Adrar ont permis la création de 7.000 emplois directs et indirects.

Par ailleurs, le concours de recrutement organisé par Sonatrach en septembre 2014 a permis à 50 jeunes universitaires de la wilaya d'Adrar de bénéficier d'une formation au sein de la société soit 12% du total des candidats admis dont 20 ingénieurs et 30 techniciens supérieurs.

Lors du deuxième concours organisé par le même groupe en octobre 2016, au profit des jeunes des wilayas du sud, 250 candidats d'Adrar y ont pris part pour les 28 postes d'emploi proposés dont 17 cadres, a précisé M. Boutarfa.

Par ailleurs, 18 micro-entreprises de la wilaya d'Adrar ont signé des contrats de sous-traitance avec Sonatrach entre 2013 et 2015, a-t-il indiqué.