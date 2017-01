Algérie: Ouali somme l'entreprise en charge de la réalisation du barrage de Beni-Slimane de le livrer avant fin 2017

La CAN 2017 débutera dans maintenant un peu plus de 10 jours, et chaque état-major s'apprête pour la… Plus »

Il est attendu, d'après le ministre, la livraison, durant l'année en cours, de cinq barrages à l'échelle national, dont celui de Beni-Slimane, appelés, une fois en exploitation, à augmenter, non seulement, les capacités de stockage d'eau potable du pays, mais contribuer également à l'extension des superficies irrigués et le développement, en amont, de nombreux segments d'activités, a-t-il expliqué.

Le premier responsable du secteur des ressources en eau a mis l'accent sur l'importance de ce type d'ouvrage hydraulique, assurant que tout projet doit avoir un impact socio-économique, répondre à des besoins et des attentes et de s'intégrer dans une vision économique globale".

M. Ouali a instruit, à l'issue de son déplacement à Beni-Slimane, le directeur général de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne conduite du projet, tout en invitant l'entreprise "défaillante" d'engager, "sans plus tarder", de nouveaux sous-traitants et de renforcer également ses moyens logistiques.

Medea — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a sommé, jeudi à Médéa, l'entreprise en charge de la réalisation du barrage de Beni-Slimane (à l'est de la wilaya) de livrer ce projet avant la fin de l'année 2017, soulignant l'apport vital de cet ouvrage hydraulique dans l'essor socio-économique de la région.

