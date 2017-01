Algérie: Grève illégale des commerçants - Le rôle de la société civile dans le retour du calme déterminant

La CAN 2017 débutera dans maintenant un peu plus de 10 jours, et chaque état-major s'apprête pour la… Plus »

Des réunions de concertation, notamment à Bejaia, Akbou et Sidi-Aich, se sont relayées avec un seul objectif, celui d'amener les commerçants grévistes à reprendre leur activité et les manifestants à cesser leur hostilité.

Dès les premiers incidents, une multitude d'acteurs : Associations, notamment la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), représentants syndicaux ou politiques, membres des comités de quartiers, ont tous pris leurs bâtons de pèlerins pour appeler à la vigilance et dire "non à la violence".

"Nous avions fermé nos magasins par crainte des actes de violence et non pas pour répondre à l'appel à la grève, dont nous ignorons les sources", a confié Hamid un des commerçants affiliés à l'UGCAA.

"Ces appels anonymes sont lancés par ceux qui jalousent l'Algérie pour la paix et la stabilité dont elle jouit dans un environnement régional et international chaotique", a-t-il affirmé.

Dans la wilaya de Bouira, les militants de la société civile des villes de M'Chedallah, Saharidj, Chorfa et El-Adjiba, ont œuvré à sensibiliser les citoyens sur l'importance de préserver l'acquis que constituent la paix et le développement, dont jouit leur région et le reste du pays.

Ce mouvement de débrayage dont les réelles motivations restent jusque-là inconnues, de l'avis même de nombreux commerçants, a ouvert la voie à des actions éparses de vandalisme. Les conséquences auraient pu être désastreuses si ce n'est la vigilance des citoyens et les efforts louables de la société civile, des imams et des notables locaux.

Alger — La société civile, le mouvement citoyen et des personnalités locales ont été d'un apport déterminant dans l'apaisement et le retour du calme dans les régions centre qui ont connu des actes d'incivisme ces derniers jours, ont indiqué jeudi de nombreux citoyens, établis dans ces wilayas.

