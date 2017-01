Sénégal: Augmentation du nombre des députés de 150 à 165 - Mankoo Wattu Senegaal annonce un plan d'actions

Ce nouveau pilier renforce l'unité de Mankoo et approfondit les points de lutte de notre plateforme», a souligné le leader de Tekki, tout en annonçant de dynamiser les différentes commissions de Mankoodont notamment celle en charges des questions électorales qui, selon lui, a beaucoup de choses à faire au niveau des commissions d'établissement de nouvelles cartes d'identité biométriques et d'inscriptions sur les listes électorales.

«Avant, nous avions trois piliers que sont : les libertés, la démocratie et la gouvernance notamment celle qui touche aux ressources minérales. De trois piliers, on passe désormais à quatre avec la prise en charge des défenses des droits sociaux des populations sénégalaises dans leurs différents segments.

Il a par ailleurs annoncé que la réaction de leur Front ne tardera pas.«Plusieurs options sont sur la table de Mankoo, dont le recours juridique, et en train d'être examinées. Il y'a également les mobilisations des populations. Cette augmentation du nombre des députés est inacceptable dans la mesure où l'Assemblée nationale est aujourd'hui considérée par l'actuel régime comme étant l'annexe du Palais. Les gens ne voient pas pourquoi, on va encore puiser dans le peu de ressources dont dispose notre pays pour mettre dans cette institution qui ne sert pas à grand' chose».

L'opposition regroupée autour du Front pour la défense du Sénégal / MànkooWattuSenegaal ne compte pas croiser les bras et laisser passer la loi n°44/2016 portant code électoral adoptée le lundi dernier et qui fait passer le nombre des députés à l'Assemblée nationale de 150 à 165. À la sortie d'un séminaire hier, mercredi 4 janvier, dans les locaux de la permanence du Grand parti, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, par ailleurs coordonnateur de Mankoo, a indiqué que leur front dénonçait avec la plus «grande vigueur cette manipulation du gouvernement de Macky Sall» et ne tardera pas d'ailleurs à se faire entendre. «Notre coalition est extrêmement déterminée à s'opposer contre cette augmentation du nombre des députés.

Le Front pour la défense du Sénégal / MànkooWattuSenegaal qui regroupe la plupart des partis politiques de l'opposition sénégalaise va porter le combat contre la décision du pouvoir de faire passer le nombre des députés à l'Assemblée nationale de 150 à 165. A la sortie d'un séminaire sur le bilan et les perspectives de leur plateforme à la permanence nationale du Grand parti hier, mercredi 4 janvier, Mamadou Lamine Diallo et compagnie ont, en effet, annoncé plusieurs options.

