Gambie: Crise politique - Le conseil superieur islamique demande à Yaya Jammeh de partir

Pour rappel, en dépit des nombreux appels de la communauté internationale et des pays africains, Yaya Jammeh continue à s'accrocher au pouvoir. Ayant reconnu sa défaite, après les premières heures ayant suivi le scrutin présidentiel du 2 décembre 2016, il s'est vite rétracté en rejetant le verdict des urnes. Yaya Jammeh campe sur sa position malgré l'approche de l'ultimatum fixé par la Communauté économique des états de l'afrique de l'ouest (Cedeao). La solution militaire se précise donc de plus en plus pour mettre un terme à ce refus de l'homme fort de Kanilaï à céder le pouvoir. L'installation du président élu Adama Barrow est prévu le 19 janvier prochain.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.