Sénégal: FestivaI international de la mode (Fimodak) - Dakar, capitale de la mode

Pour ce qui sera sa toute première édition, le Festival international de la mode de Dakar (Fimodak) pose ses valises à Dakar. Et ce sera les 6 et 7 janvier prochains. Pour l'initiateur le styliste Abdou Lahat Guèye et son équipe qui rencontraient la presse hier, mercredi 4 janvier, l'évènement devra permettre de promouvoir les créations africaines dans le domaine de la mode. Au programme, des défilés et un symposium sur l'industrialisation de la mode.

Du 6 au 7 janvier prochain, Dakar va accueillir le Festival international de la mode de Dakar (Fimodak). L'événement qui est juste à sa première édition, a pour objectif de faire la promotion des créateurs africains dans le domaine de la mode, de relever le niveau des acteurs à travers l'acquisition de connaissance académique et le professionnalisme et de mettre en place des cadres d'échanges entre créateurs, politiques et investisseurs.

Les organisateurs dont l'initiateur, le styliste Abdou Lahat Guèye, qui étaient en conférence de presse hier, mercredi 4 janvier à la Maison de la Culture Douta Seck, ont fait savoir que le festival trouve son essence dans «l'impulsion d'une révolution de la mode en Afrique et plus particulièrement au Sénégal». Pour Thiané Diagne de la maison de couture, Jour J, le Fimodak va contribuer à «montrer à la face du monde, ce que les créateurs sénégalais peuvent faire».

Le Fimodak a pour thème «Le prêt-à-porter africain». Et pour expliquer le choix du thème, les organisateurs ont fait savoir que «le prêt-à-porter africain tarde à s'affirmer sur le plan international par manque d'une politique de consommation locale rigoureuse et le professionnalisme des acteurs ». C'est pourquoi, au menu du Fimodak, en plus des défilés durant les deux jours, il est aussi prévu un symposium sur l'industrialisation de la mode au Sénégal le 7 janvier, qui sera animé par Gora Athie, Sadiya Guèye, Collé Ardo Sow et Binta Salsao.

L'objectif est de discuter sur les problèmes qui gangrènent le secteur de la mode notamment le «manque d'industries textiles au Sénégal», le curriculum des écoles de formation, le professionnalisme des acteurs et mécanismes et approches à développer pour faciliter un approvisionnement correct du marché.

«Depuis que Macky est au pouvoir, la mode a oublié»

L'occasion a été pour la styliste Mame Faguèye Ba, en plus du manque de considération des autorités pour la mode, de regretter également les difficultés de sponsorisation. «Depuis que Macky Sall est au pouvoir, on dirait que le secteur de la mode est oublié alors que nous sommes un secteur de développement » déplore t-elle.

Pour cette première édition du Fimodak qui verra la participation de stylistes internationaux, il est prévu des Trophées pour récompenser les icones de la mode.

Le Fimodak qui va se produire l'année prochaine devra permettre aux créateurs de la mode d'aller en avant.