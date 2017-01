Sénégal: Me Augustin Senghor président de la federation senegalaise de football - «Gagner la CAN et...»

Gagner la Coupe d'Afrique des nations et d'avoir un palmarès à la hauteur du potentiel du football du Sénégal sera le leitmotiv de la Fédération sénégalaise de football à la Can gabonaise (14 janvier au 5 février). Ou du moins, c'est le souhait formulé par Me Augustin Senghor suite à la remise du drapeau nationale aux Lions. Selon le président de la FSF, ce sera le moyen «de mettre du baume dans le cœur des Sénégalais». Il a rassuré que toutes les conditions sont en place pour une bonne préparation et une bonne participation à ce rendez-vous africain.

Maitre Augustin Senghor place le trophée continental au rang de priorité pour le football sénégalais. «Au Sénégal tant qu'on aura pas gagner la Coupe d'Afrique, l'objectif sera le même. Nous souhaitons gagner la Can et avoir un palmarès à la hauteur du potentiel que l'on a toujours démontré. Mais malgré le fait que nous n'avons encore rien gagné, nous sommes très respectés en Afrique et dans le monde.

C'est normal que les Sénégalais aient des attentes», a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions du football. Le président de la Fédération sénégalaise de football a indiqué que la mission sera cette fois ci d'aller d'abord à la conquête des quarts de finale pour une équipe qui n'a pas réussi lors de ses deux dernières Can à franchir le premier tour.

«Aux dernières Can, nous ne sommes pas sortis au premier tour. On sait que pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut sortir du premier tour. La première mission, c'est d'aller à la conquête des quarts de finale et à partir de là, tout sera possible.

C'est notre rêve le plus cher. Que ce soit les joueurs, le staff et les dirigeants, notre vœu est d'essayer de mettre du baume dans le cœur des Sénégalais en faisant quelque chose que personne n'a fait», soutient t-il avant d'ajouter : « La Génération de 2002 a joué une finale africaine, les U20 également, les Jeux africains remportés par une équipe des U23. Mais gagner le trophée majeur en sénior reste notre combat de tous les jours. J'espère qu'avec les prières du peuple sénégalais nous arrivions à cet objectif cardinal. Ce qui nous tient à cœur c'est d'être à la hauteur des attentes de tout un peuple.»

Selon lui, ce qui importe le plus c'est d'arriver à montrer et confirmer les progrès qui ont été accomplis et confirmer notre position de numéro 1 du football africain.

«Les résultats que nous avons eus ces derniers temps aussi bien avec l'équipe nationale A que les autres équipes ne sont pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un travail. Aujourd'hui, il s'est matérialisé par notre valeur réelle dans le concert du football africain », relève-t-il. Maitre Senghor rappelle que tous les conditions sont aujourd'hui réunies pour une bonne participation.

Il a ainsi confirmé la tenu des deux matches amicaux que les Lions vont disputer à partir du 8 janvier avec la Lybie et le Congo. « Nous sommes en concertation permanente avec le ministère de sports. Le budget est en place et l'équipe part dès demain (ce jeudi, Ndlr) se préparer au Congo. Les deux matchs amicaux ont été bien ficelés. Nous pouvons confirmer que l'équipe de la Lybie a quitté ce mercredi (hier) Tripoli pour le premier match que nous allons jouer avec elle.

Le Dtn Mayacine Mar est parti à Brazzaville depuis lundi en éclaireur. Dans deux jours, Amadou Kane et une délégation du ministère vont se rendre à Franceville. Nous sommes toujours dans l'anticipation. Toutes les dispositions sont prises pour que l'équipe soit dans de bonnes conditions de compétitions», renseigne-t-il. L'équipe du Sénégal va s'envoler ce jeudi 5 janvier, par vol spécial à destination de Brazzaville où elle a installé ces bases de préparation en destination de la Can.