Sénégal/Gabon: CAN 2017 - Macky Sall à la remise du drapeau national aux «lions» - «Faites en sorte que gabon 2017 soit le meilleur moment de notre participation»

Macky Sall a remis hier, mercredi 4 janvier, au Palais de la République le drapeau national à l'équipe nationale qui doit défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations Gabon 2017. Cette traditionnelle cérémonie qui s'est déroulée au palais de la République a été une occasion pour le Chef de l'Etat de rappeler les attentes de tout un peuple et de faire de Gabon 2017 «le meilleur moment de notre participation en Coupe d'Afrique des nations ». Mais aussi aux Lions d'avoir comme viatique «l'unité et la solidarité».

Le Président de la République Macky Sall a exhorté l'équipe nationale à faire du Gabon 2017, la meilleure campagne à laquelle le Sénégal a participée jusqu'ici. «Faites en sorte que Gabon 2017 soit le meilleur moment de notre participation en Coupe d'Afrique des nations. Imposez-vous comme viatique l'unité et la solidarité en faisant corps avec le peuple. Restez sur la voie de la discipline pour atteindre le sacre, votre unique but.

Ayez la foi en bandoulière pour traverser les épreuves sur le chemin de la victoire», a-t-il conclu dans le message qu'il a délivré hier, mercredi 4 janvier, aux «Lions» à l'occasion de la cérémonie de remise du drapeau national. Tout en présentant ses vœux de l'année 2017, le Chef de l'Etat a déclaré que son souhait le plus ardent est de gagner la Coupe d'Afrique.

«J'ai confiance car, vous bénéficiez d'une confiance sans réserve, du soutien indéfectible de votre peuple. Vous bénéficiez aussi du soutien de vos compatriotes, de la diaspora en particulier ceux vivant en Afrique centrale. Vous portez sur vos épaules la lourde responsabilité mais aussi l'honneur insigne de défendre nos couleurs nationales, vos portez haut cet élan populaire empreint de chaleur et de générosité», soutient-t-il.

Macky Sall a ainsi demandé à l'équipe du Sénégal, qui vient d'être désignée au classement de la Fifa comme la première nation africaine, de puiser dans son riche histoire sportive des repères et des ressources qui puissent lui permettre de tisser les fils de la victoire.

Sur ce , il a ainsi relevé le legs des anciens des Can d'Asmara en 1968, du Mali 2002, de la Corée du Sud en 2002 notamment de El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga et d'autres figures emblématiques tels Oumar Guéye Samb, El hadji Malick Sy Souris, Louis Camara, Matar Niang, Jules François Bocandé et Christophe Sagna, feu Mawade Wade, Jo Diop, Yatma Diop ou encore de feu Bruno Metsu qui a été de la grande aventure de 2002.

«Je sais que vous êtes animés par l'ardent désir de combler de joie tous les Sénégalais en imposant votre talent et votre puissance (... ) Au Gabon, vous allez écrire pour notre football une nouvelle lettre de noblesse. Vous en avez le talent, le potentiel et la carrure. Vous y allez avec l'envie légitime de gagner et l'esprit de fair-play», indique le chef de l'Etat, avant de promettre le soutien moral, matériel et organisationnel nécessaire que le gouvernement va continuer d'apporter.

«J'ai engagé le renouveau de notre politique sportive notamment à travers la réalisation d'infrastructures majeures, la professionnalisation du secteur, la promotion des petites catégories et le développement des métiers sportifs. C'est le lieu de saluer les performances enregistrées récemment dans les différentes compétitions africaines par l'équipe nationale Junior et celle de football de plage », poursuit-il

Et d'appeler les Lions à un comportement irréprochable en toutes circonstances. « Vous devez rester attacher aux valeurs de courage, d'honneur, de dignité et de respect de l'autre. Représenter le Sénégal à cette haute compétition exige de chaque membre de la délégation un sens élevé des responsabilités et un engagement patriotique trempé dans nos vertus cardinales », a-t-il souligné encourageant dans la foulée le sélectionneur national Aliou Cissé. Il a par ailleurs félicité la Fédération sénégalaise de football mais aussi d'autres acteurs telle la communauté des supporters du « 12e Gaindé », le ministre de Sports, Matar Ba pour son travail à la tête du département des Sports.

REACTIONS... REACTIONS...

SADIO MANE : «Je ne connais pas la pression»

«Personnellement, je ne connais pas la pression. Je dirais, qu'il y aura une pression motivante pour moi. Le jour J, on sera prêt pour être au rendez-vous. J'espère que tout le peuple sénégalais sera fier de nous. Nous allons redoubler d'effort pour être dans le top des tops. Je demande au peuple sénégalais d'être patient. Tout ira bien et il sera fier de nous tous».

CHEIKH NDOYE : «Marquer l'histoire du Sénégal»

«Le président de la République nous a galvanisés. Nous étions conscients et nous le sommes davantage aujourd'hui. On sait ce qui nous attend. On a envie de faire plaisir au peuple sénégalais et de marquer l'histoire du Sénégal. Les discours dans la Tanière sont les mêmes : la motivation, la solidarité et tout faire pour remporter cette Can. Je demande tout juste au peuple sénégalais de prier pour l'équipe nationale. On a besoin de ses prières que l'on soit Chrétien ou Musulman. C'est important pour cette Coupe d'Afrique».

KARA MBODJI DEFENSEUR DES LIONS : «La balle est dans notre camp»

«Le Président de la République a tout dit. On a bien entendu et saisi son message. La balle est dans notre camp. C'est à nous de bien analyser le discours. On va tout faire pour notre pays. On va montrer dans cette Can que nous sommes de vrais Lions. Je ne dirais pas les Lions de la Téranga parce qu'en matière de football, il n'y a pas de Téranga. Le Sénégal est un pays de la Téranga mais nous sommes des Lions tout court.

C'est à nous de tout faire. Je dis que l'on a la chance d'être sélectionné pour aller défendre les couleurs du Sénégal. C'est la première Can pour la moitié de l'effectif. La première nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et nous allons la partager avec nos coéquipiers. La chance que l'on a est d'avoir un sélectionneur qui a été capitaine de l'équipe nationale et qui a disputé une finale de Coupe d'Afrique. Il connait la Can et on va bien se préparer et faire une bonne participation».

MATAR BA, MINISTRE DES SPORTS : «Ce qui reste ce sont les prières et une détermination sans faille»

«Les conditions sont réunies pour que l'équipe nationale soit dans d'excellentes conditions. Au delà de l'équipe, nous avons une délégation. On fera en sorte que tout le monde soit à l'aise pour accompagner et apporter la chaleur à l'équipe nationale. Le Sénégal le mérite et l'ambition des Sénégalais est normale pace que l'on a une bonne équipe, des joueurs extraordinaires, on a une bonne fédération et un président de la République qui est à l'écoute des sportifs. Ce qui reste ce sont les prières et une détermination sans faille».

YOUSSOU NDOUR AUX LIONS : «Ne négociez rien, vous avez les moyens de remporter cette Can»

En guise d'encouragement, le ministre conseiller Youssou Ndour a pour sa part réussi à toucher à sa manière la fibre patriotique des Lions en leur enjoignant de rompre avec une certaine tradition sénégalaise qui consiste à vouloir atteindre ses objectifs par la seule voie de la négociation «lidieunti». «Ne négociez rien, vous avez les moyens de remporter cette Ca», a lancé le lead vocal du Super Etoile, qui a également gratifié à l'assistance de son morceau fétiche «Gaindé Ndiaye» dédié aux Lions.

MOUSSA SOW ATTAQUANT DES LIONS : «Je suis dans une bonne spirale et c'est tant mieux pour l'équipe du Sénégal»

Avec deux Can à son actif, Moussa Sow espère que le Sénégal fera cette fois au Gabon la meilleure Can que les précédentes auxquelles il a participées. «Personnellement, je suis confiant et j'espère que l'on fera la meilleure Can que les précédentes en allant en finale. J'espère qu'avec cette équipe, on fera quelque chose», a-t-il indiqué lors de la remise du traditionnel drapeau national par le Chef de l'Etat Macky Sall.

«Le discours de Macky Sall a été très calme. Il nous a supporté. Ce n'est pas la première fois, mais c'est surtout pour nous encourager pour la suite de la préparation». L'attaquant des Lions entend ainsi rester dans la même dynamique affichée actuellement en club et de la poursuivre en sélection. «Je crois qu'il y a un collectif et ce n'est pas un seul joueur qui va faire la différence. Je dirais à mes coéquipiers d'y croire simplement.

Mon boulot, c'est de faire ce que je fais en club, en sélection. J'ai travaillé comme je l'ai toujours fait depuis des années. Aujourd'hui, je me sens bien et j'espère que cela va continuer. Je suis dans une bonne spirale et c'est tant mieux pour l'équipe du Sénégal», confie le buteur de Fenerbahce (Turquie).