Ile Maurice: 8 nouveaux Remuneration Orders en vigueur depuis décembre

Remuneration Orders en vigueur depuis décembre by L'express Maurice on Scribd

Secteurs concernés par cette hausse salariale by L'express Maurice on Scribd

Parmi les secteurs à avoir connu une révision salariale l'on retrouve celui du thé. Le salaire mensuel des employés varient désormais entre Rs 8 235 et Rs 9 706. Les employés de l'industrie de la fabrication du sel sont, eux, payés entre Rs 281, 55 et Rs 326, 20 par journée.

Elles concernent les employés qui perçoivent un salaire mensuel ne dépassant pas Rs 6 500. Les Remuneration Orders pour huit secteurs ont été révisées et ont pris effet à partir du 1er décembre 2016. Cette augmentation salariale varie entre 6% à 36% et a été calculé par rapport aux recommandations du National Remuneration Board. Cette décision avait été avalisée par le Conseil des ministres en septembre dernier.

