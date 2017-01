Afrique: Moussa Sow veut réitérer ses performances en club à la CAN 2017

Moussa Sow a une vilaine habitude. Redoutée par les défenses adverses. Dos au but, l'attaquant sénégalais a le réflexe de prendre les gardiens par surprise. Parlez-en à Hugo Lloris ou à David De Gea, Sow adore les retournés. Le Lion du Sénégal a retrouvé des couleurs ces derniers mois à presque 31 ans. Depuis son retour à Fenerbahçe en provenance d'Al Ahli (Émirats Arabes Unis), l'ancien Lillois enchaîne ses shows. Aliou Cissé pourra bien lui faire confiance durant la CAN 2017. Et l'attaquant compte bien empiler des buts durant la compétition africaine au Gabon.

«Je suis dans une période très importante de ma carrière, quand on est joueur professionnel et qu'on atteint la trentaine c'est là où on devient plus mature. Aujourd'hui avec mon club j'arrive à répéter les bonnes performances et mon souhait c'est de faire ça avec la sélection parce qu'au fond c'est mon travail, c'est pour cela que je suis ici», a confié Moussa Sow.

Interrogé sur son retour au plus haut niveau, l'ancien dogue lillois renseigne qu'il «a travaillé dur pour en arriver là, je me suis donné à fond aux entraînements et là je me trouve dans une période où je suis réaliste. Je crois que c'est de bonne augure pour la sélection et la compétition qui s'annonce à grands pas». Le joueur va ainsi participer à sa 3e CAN et il a grand «espoir que celle-ci sera la bonne».

Performant en club et auteur de buts spectaculaires avec ses fameuses bicyclettes, Moussa Sow avec ses 13 buts en sélection a bien une longueur d'avance sur la route de Gabon 2017.