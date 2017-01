Mali: Ligue 1 - Metz officialise le prêt de Cheick Diabaté

Le 16 décembre 2016, au petit matin, une colonne de pick-up et de motos, en provenance du Mali, a attaqué… Plus »

Arrivé en France en 2006, Cheick Diabaté (1,94 m, 88 kg), sous contrat avec Osmanlispor, a évolué six ans aux Girondins de Bordeaux. Vainqueur de la Coupe de France en 2013, Diabaté avait inscrit le but de la victoire face à Evian-Thonon-Gaillard, rappelle le FC Metz. Avec 129 matches disputés en Ligue 1 (50 buts) à Ajaccio, Nancy et Bordeaux, l'Aigle du Mali (37 sélections, 15 buts) est un renfort de poids pour les troupes de Philippe Hinschberger.

