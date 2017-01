Afrique: CAN 2017 - Djamel Mesbah veut rapporter le trophée en Algérie

Djamel Mesbah qui fait son retour en sélection après des moments compliqué en club est l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe algérien qui ira à la CAN 2017. Très mal engagée en phase de qualification pour la prochaine coupe du monde, qui aura lieu en 2018 en Russie, l'Algérie peut beaucoup mieux faire. Elle en a les moyens. Sur le papier c'est une des meilleures équipes d'Afrique pouvant rivaliser avec les équipes européennes. Elle doit se ressaisir et être à la hauteur des exigences de tout un peuple qui attend des exploits à la CAN 2017.

Au Gabon, l'Algérie évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville, en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe. Les Fennecs entameront le tournoi le 15 janvier face au Zimbabwe. Et pour Djamel Mesbah, il ne faut surtout pas s'annoncer gagnant trop tôt et surtout bien se focaliser sur le premier match face au Zimbabwe.

« Le plus important c'est de débuter la compétition par une victoire face au Zimbabwe et éviter de faire les mêmes erreurs du passé. Je pense qu'il faut aborder la compétition, match par match, pour essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas ramener le trophée en Algérie, a confié le joueur de Crotone en Serie A. Nous sommes des joueurs professionnels. Il faut respecter les choix du sélectionneur, a-t-il lancé, assurant que Medjani et Feghouli sauront rebondir pour revenir en sélection ».

Les joueurs algériens entraînés par le belge, Georges Leekens font partie des favoris pour le tournoi continental africain. Cinquième meilleure nation africaine au classement Fifa (38e), l'Algérie n'a plus remporté la CAN depuis 1990 et aura pour principaux rivaux à la CAN 2017 le Sénégal (33e au classement Fifa), la Côte d'Ivoire (34e), la Tunisie (35e) ou encore l'Egypte (36e).