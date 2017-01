Afrique: CAN 2017 - Keita Baldé / « Objectif, aller au bout de la compétition »

Au premier tour de la CAN 2017, le Sénégal évoluera dans le groupe B, le « groupe de la mort » où il affrontera la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie. Cette équipe a terminé en tête d'un groupe composé du Cap Vert, du Niger et du Burundi lors des éliminatoires de la CAN 2017.

L'ancien international Aliou Cissé a su donner une nouvelle âme à cette équipe sénégalaise. Malgré sa pléthore d'attaquants évoluant dans les plus grands championnats, le Sénégal a très souvent déçu pendant les phases finales en calant à chaque fois dès le premier tour. Mais pour la CAN 2017, Diao Keita Baldé pense que les Lions peuvent aller chercher le titre continental en jouant collectif.

« Je suis heureux de prendre part à cette cérémonie et de jouer la CAN où le mot d'ordre sera d'aller au bout, a dit Diao Keita Baldé. En jouant en groupe, ensemble, on peut aller loin même si je sais que jouer en Afrique est difficile », a reconnu le joueur sénégalais né en Espagne. L'ancien pensionnaire de la Masia, l'académie du FC Barcelone, a indiqué que l'objectif des joueurs est d'aller au bout de la compétition.

Le Sénégal a beau avoir réussi un parcours qualificatif pour la CAN 2017 parfait, avec six victoires en autant de sorties, le sélectionneur des Lions de la Téranga Alion Cissé réfute pour autant l'étiquette de favori de l'épreuve, qui débute dans une dizaine de jours. Le Sénégal figure dans le Groupe B basé à Franceville, aux côtés de l'Algérie, de la Tunisie et du Zimbabwe.