Afrique: CAN 2017 - Paulo Duarte, la biographie !

Entraîneur des Etalons du Burkina Faso, Paulo Duarte est l'un des nombreux coachs expatriés qui sera à la CAN 2017. Biographie.

Naissance et carrière de joueur

Paulo Duarte est né le 6 avril 1969. Il a été formé au Boavista FC et rejoindra plus tard l'União de Leira en 1989. Il quitte ensuite ce club pour le SC Salgueiros où il jouera la Coupe de l'UEFA au cours de la saison 1990-1991. Il poursuit par la suite sa carrière au CS Maritimo en 1993. Deux ans plus tard, il retourne à l'União de Leira. Avec ce club, il connaîtra des hauts et des bas puisqu'ils seront relégués en deuxième division en 1997 avant de revenir dans l'élite en 1998. Il sera entraîné par José Mourinho en 2001-2002 et nouera de très solides relations avec le futur grand entraîneur. Paulo Duarte prend sa retraite de footballeur en 2004.

Carrière d'entraîneur

La carrière d'entraîneur de Paulo Duarte commence à l'União de Leira. Il y exerce en tant que coach adjoint pendant trois ans et en qualité d'entraîneur principale pendant deux saisons. Il participe à la Coupe de l'UEFA en 2003-2004. Duarte quitte son poste en 2007 et est nommé sélectionneur du Burkina Faso. Il passe cinq années à la tête des Etalons et sera même nommé entraîneur de Le Mans en 2009, poste qu'il cumule avec celui de sélectionneur du Burkina Faso. Après son départ de chez les Etalons en 2012, il est nommé sélectionneur du Gabon jusqu'en 2013. En Avril 2015, Paulo Duarte rejoint le Club sportif sfaxien. Mais vers fin décembre de la même année, il revient au Burkina Faso où il a été de nouveau nommé entraîneur.

Palmarès

Avec l'União de Leira

Coupe UEFA 2003-2004 (défaite au 1er tour contre Molde FK) en tant que joueur

Coupe UEFA 2007-2008 (défaite au 1er tour contre TSV Bayer 04 Leverkusen) en tant qu'entraîneur

Premier entraineur à avoir mené une équipe portugaise au bout de la coupe intertoto.

Avec le Burkina Faso

Premier tour de la Coupe d'Afrique des nations 2010

Premier tour de la Coupe d'Afrique des nations 2012